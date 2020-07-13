Samsun'da kaçak balık avlayan 15 kişiye para cezası
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Samsun'da kaçak balık avlayan 15 kişiye para cezası

Samsun'un Çarşamba, Terme ve Ayvacık ilçelerinde kaçak balık avlayan 15 kişiye 8 bin 300 lira ceza kesildi.

Samsun'da kaçak balık avlayan 15 kişiye para cezası
13.07.2020 20:55 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:45

Samsun'un Çarşamba, Terme ve Ayvacık ilçelerinde kaçak balık avlayan 15 kişiye 8 bin 300 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çarşamba, Terme ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçelerdeki sulak alanlarda uygulama yaptı.

Yapılan kontrollerde 15 kişiye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" kapsamında 8 bin 300 lira ceza kesildi.

Uygulamalarda ele geçirilen balık ağları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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