Samsun'da kaçak balık avlayan 13 kişiye para cezası Samsun'da kaçak balık avlayan 13 kişiye 18 bin 835 lira ceza kesildi.

Samsun'da kaçak balık avlayan 13 kişiye 18 bin 835 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Bafra, Çarşamba, Terme, Ladik ve 19 Mayıs ilçelerindeki sulak alanlarda uygulama yaptı.

Yapılan kontrollerde kaçak balık avladığı tespit edilen 13 kişiye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" kapsamında 18 bin 835 lira ceza kesildi.

Uygulamalarda ele geçirilen 13 ağ, 2 zıpkın, 18 kilogram balık, lastik bot, palet ve dalgıç elbisesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA