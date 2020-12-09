Samsun'da kaçak avlanan 6 şahsa ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da kaçak avlanan 6 şahsa ceza

09.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:33
Samsun'da kaçak avlanan 6 şahsa ceza

SAMSUN (İHA) – Samsun'da kaçak avlandığı tespit edilen 6 şahsa 13 bin 982 TL idari yaptırım uygulandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da kaçak avlandığı tespit edilen 6 şahsa 13 bin 982 TL idari yaptırım uygulandı.

Samsun Valiliği tarafında konu hakkında yapılan açıklamada, "Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde; Samsun ili Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi ve civarında 8 Aralık günü kaçak avlandığı tespit edilen 6 şahıs hakkında '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan 13 bin 982 TL idari yaptırım uygulanmış, 6 adet av tüfeği, 82 adet fişek, 1 adet ses yayın cihazı, 2 adet yabani ördek ile 2 adet sakarmeke kuşuna el konulmuş olup, ele geçen kuşlar Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza
Kaçak avlanan 4 kişiye 70 bin lira ceza
Akseki'de usulsüz avlanan 4 şahıs yakalandı
Akseki'de usulsüz avlanan 4 şahıs yakalandı
Usulsüz avlanan ve anız yakanlara ceza
Usulsüz avlanan ve anız yakanlara ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Ersoy Mustafa Destici
Magazin Öykü Çelik Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Haluk Bilginer
Spor Burak Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da kaçak avlanan 6 şahsa ceza - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 14:37:52. #1.14#
title