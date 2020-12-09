Samsun'da kaçak avlanan 6 kişiye 13 bin 982 lira ceza verildi
09.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:52
Samsun'da kaçak avcılık yapan 6 kişiye toplam 13 bin 982 lira ceza kesildi.
Samsun'da kaçak avcılık yapan 6 kişiye toplam 13 bin 982 lira ceza kesildi.
Dikbıyık Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ekipleri, Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi çevresinde üç farklı yerde uygulama yaptı.
Kontrollerde usulsüz şekilde 2 yaban ördeği, 2 sakar meke avladığı tespit edilen 6 kişiye toplam 13 bin 982 lira ceza uygulandı.
Uygulamalarda el konulan 6 tüfek, 82 fişek, 1 ses yayın cihazı ve avlanılan yaban kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız