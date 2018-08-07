Samsun'da Kablo Hırsızlığı İddiası

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir yol şantiyesinden yaklaşık 9 bin lira değerinde kablo çaldıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yol şantiyesinin müteahhidi Y.K, şantiyeden 2 bin metre uzunluğundaki yaklaşık 9 bin lira değerinde olduğu belirlenen kablonun çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Şüpheliler N.A. (16), A.Ş. (15), M.Ö. (27) ve R.O'yu (27) tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.