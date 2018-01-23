Samsun'da Kablo Hırsızlığı İddiası

Samsun'un Bafra ilçesinde telefon kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Bafra Jandarma Komutanlığı ile Kuşlağan Karakoluna bağlı jandarma ekipleri, Bafra ve Alaçam'da Türk Telekom'a ait telefon kablolarının çalınmasıyla ilgili iki aylık çalışmanın ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.