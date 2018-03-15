Samsun'da Kablo Hırsızları Tutuklandı

Samsun'da kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, kablo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen M.Y. ve D.A.Y. isimli 2 şüpheli, ekipler tarafından kablolarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN