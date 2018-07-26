Samsun'da Kablo Çaldıkları İddia Edilen 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da inşaattan kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan kablo çaldıkları iddia edilen S.C. (26) ve D.K. (31), Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.C. ve D.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN