Samsun'da kablo çalan hırsızlık zanlıları fotokapanla yakalandı

18.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:26

Samsun'un Havza, Ladik ve Kavak ilçelerinde haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Jandarma Komutanlığınca, Havza, Ladik ve Kavak ilçelerinde 6 farklı olayda haberleşme ile enerji nakil kablolarını çalan kişilerin yakalanması için özel ekip kuruldu.

Ekipler, kablo hırsızlığının önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Kavak'ta 3, Havza'da 3 ve Ladik'te 4 fotokapanı kırsal alanlara yerleştirdi.

Kavak ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'ndeki fotokapanın kaydettiği görüntüden yola çıkan ekipler, kablo hırsızlığı yapan 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Jandarma ekiplerinin suçüstü yaptığı, "Dur" ihtarına uymayarak kaçan N.D, İ.Y. ve E.Y. kısa sürede yakalandı.

Kaynak: AA