Samsun'da Judo Heyecanı

19 Mayıs 1919 100'üncü Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası için geri sayım başladı.

Samsun'da Judo Heyecanı

19 Mayıs 1919 100'üncü Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası için geri sayım başladı. 25-27 Ocak tarihleri arasında Samsun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek şampiyonada 51 ilden; 292 kadın ve 411 erkek judoka ön kayıt yaptırdı. Teknik toplantısı ve kura çekimi 24 Ocak'ta yapılacak 19 Mayıs 1919 100'üncü Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda sıkletlere göre müsabaka programı şöyle:

25 Ocak Cuma: Kadınlar: 40, 44 ve 48 Kg, erkekler: 50, 55 ve 60

26 Ocak Cumartesi: Kadınlar: 52, 57 ve 63, erkekler: 66 ve 73 Kg

27 Ocak Pazar: Kadınlar: 70 ve +70 kg, erkekler: 81, 90 ve +90 Kg - Samsun

Kaynak: DHA
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