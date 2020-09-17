Samsun'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
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Samsun'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
17.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:28

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca, Çarşamba, Bafra, Terme, Tekkeköy, 19 Mayıs, Vezirköprü ve Alaçam ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 20 kilo 382 gram kubar esrar, 244 kök skunk bitkisi, 2,428 gram skunk maddesi, 658 kök Hint keneviri, 6 tabanca, tabanca şarjörü, 240 mermi, 7 av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 104 av tüfeği fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 52 ateşleme kapsülü, 2 bıçak, 2 elektronik terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira ele geçirdi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Recep Bilek
Recep Bilek
AA Editörü
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