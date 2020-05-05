Samsun'da jandarmanın sorumluluk alanındaki asayiş olayları geçen yıla göre azaldı
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Samsun'da jandarmanın sorumluluk alanındaki asayiş olayları geçen yıla göre azaldı

Samsun'da jandarmanın sorumluluk alanındaki asayiş olayları geçen yıla göre azaldı
05.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:22

Samsun'da mart ve nisan aylarında jandarmanın sorumluluk alanındaki asayiş olaylarının, geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı bildirildi.

Samsun'da mart ve nisan aylarında jandarmanın sorumluluk alanındaki asayiş olaylarının, geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019 ile 2020 yıllarının mart ve nisan ayları, asayiş olayları karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Buna göre, 2019 Mart ve Nisan aylarında toplam 654 olay meydana gelirken, bu yıl aynı dönemde ise 570 olay yaşandı.

Açıklamada, iki aylık dönemde bu yıl geçen yıla göre mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 12, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda yüzde 48, topluma karşı işlenen suçlarda ise yüzde 24 oranında azalma olduğu belirtildi.

Kasten yaralama olaylarının bir önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 21 azaldığına işaret edilen açıklamada, hırsızlık olaylarında yüzde 30, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçlarında ise yüzde 40 oranında azalma meydana geldiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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