Samsun'da jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında kutlandı
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Samsun'da jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında kutlandı

Samsun'da jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında kutlandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla dalış yaptı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla dalış yaptı.

Bafra ilçesi Kolay Mahallesi'ndeki Derbent Baraj Gölü'ne giren SAK Timi, jandarmanın kuruluşunu su altında kutladı.

Askerler su altında, "Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart açtı.

Samsun'da jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında kutlandı
Samsun'da jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında kutlandı
Samsun'da jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında kutlandı
Samsun'da jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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