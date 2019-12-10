Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Haberler

Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

10.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:45
Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

'da tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıklarında görevli ekipler, bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler