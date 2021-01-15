Samsun'da jandarmadan tarım araçlarının karıştığı kazaların azaltılması amacıyla proje

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi, tarım aracı kullanan sürücülere trafik kazalarına karşı dikkatli olmaları konusunda afişli uyarıda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son beş yılda toplam 2 bin 486 trafik kazasında 102 kişi öldü, 5 bin 21 kişi de yaralandı. Tarım araçlarının karıştığı 284 trafik kazasında ise 35 kişi hayatını kaybetti, 515 kişi yaralandı.

Kazalara karışan tarım araçlarının çoğunluğunu traktör ve pat-pat olarak tabir edilen araçların oluşturduğu, kazaların genellikle yoldan çıkma, devrilme ve sabit cisme çarpma şeklinde meydana geldiği görüldü.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timlerince özellikle traktör ve pat-pat araçlarının karıştığı kazalarını önlenmesi, ölü ve yaralı sayısının en aza indirilebilmesi amacıyla "Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Projesi" kapsamında yol kullanıcılarının bilgilendirilmesine yönelik 2020 yılında "Tarım araçları güvenli kullanımı, yaya ve okul geçitlerinde geçiş önceliği, hız kuralları, emniyet kemeri kullanımı, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması ve alkollü araç kullanılmaması" hususlarında hazırlanan 5 bin afiş ile 30 bin broşür, kamu kullanım alanlarına asıldı, sürücülere dağıtılarak trafik güvenliği eğitimi verildi.

İlçe tarım ve orman müdürlükleri ve ziraat odası başkanlıkları ile koordinasyon sağlandı. Ayrıca ocak ayı içinde, "Tarım araçlarında teknik eksikliklerinin giderilmesi, işaret levhalarının taktırılması ve devrilmeye karşı koruyucu çerçevelerin kullanımının yaygınlaştırılması" konularında hazırlanan bilgilendirme mesajı da 68 bin 617 tarım aracı kullanıcısının cep telefonuna gönderildi.

Mesajda, vatandaşların araçlarındaki eksiklerini gidermek için harcayacakları paranın, "Ne ödeyecekleri trafik cezalarından ne de hayatlarından daha önemli olduğu" bilinciyle hareket edip eksiklerini en kısa zamanda tamamlamaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca Jandarma Trafik Timlerince yapılan denetim ve kontrollerin artırılarak devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek