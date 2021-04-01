Samsun'da jandarmadan HES kodu uygulaması

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "HES kodu uygulaması" yaptı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "HES kodu uygulaması" yaptı.

Korona virüs vakalarında artış kaydedilen Samsun'da Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için yollarda araçları durdurarak HES kodu uygulaması yaptı. Denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı