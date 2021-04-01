Samsun'da jandarmadan HES kodu uygulaması
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Samsun'da jandarmadan HES kodu uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da jandarmadan HES kodu uygulaması

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "HES kodu uygulaması" yaptı.

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Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "HES kodu uygulaması" yaptı.

Korona virüs vakalarında artış kaydedilen Samsun'da Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için yollarda araçları durdurarak HES kodu uygulaması yaptı. Denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi. - SAMSUN

Samsun'da jandarmadan HES kodu uygulaması
Samsun'da jandarmadan HES kodu uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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