Samsun'da jandarmadan filyasyon ve HES kodu uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da jandarmadan filyasyon ve HES kodu uygulaması

Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Samsun'da jandarmadan filyasyon ve HES kodu uygulaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorideki Samsun'da, jandarma ekipleri Atakum ilçesinde denetimlerini sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorideki Samsun'da, jandarma ekipleri Atakum ilçesinde denetimlerini sürdürüyor.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığında görevli filyasyon ekipleri, sorumluluk alanlarında mahallelerde Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olmaları nedeniyle karantinada bulunmaları gereken vatandaşları denetledi.

Çamlıyazı Mahallesi'nde yol uygulaması yapan ekipler, sürücü ve vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorguladı.

Denetim ve uygulamalarda evinde karantinada kalması gereken dışarıda yakalanan B.T.'ye tedbirleri ihlalden 3 bin 469 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Fazıl Say Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Burak Yılmaz İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da jandarmadan filyasyon ve HES kodu uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 18:12:30. #1.15#
title