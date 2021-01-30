Samsun'da jandarmadan denetim

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yaptı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yaptı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri tarafından 6 ayrı noktada sabit ve hareketli denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyup uymadıkları kontrol eden ekipler, yasaklara uymaları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Devriye faaliyeti sürdüren ekipler, işletme, lokanta ve kahvehaneleri de kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek