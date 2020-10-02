Samsun'da jandarmadan başarılı çalışmalar
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Samsun'da jandarmadan başarılı çalışmalar

02.10.2020 11:10 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:25
Samsun'da jandarmadan başarılı çalışmalar

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01-30 Eylül tarihleri arasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri ile kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarla mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01-30 Eylül tarihleri arasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri ile kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarla mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Bu tarihler yürütülen kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarla mücadele çalışmalarında 53 olaya müdahale edildi ve operasyon yapıldı, 82 şüpheli yakalandı ve 9 kişi tutuklandı. Bu olaylarda 102 sentetik hap, 5 bin 77 kök kenevir bitkisi, 170,918 gram esrar, 2 bin 428 gram skunk, 528 gram bonzai, 829 litre akaryakıt ve 948 litre alkollü içki ele geçirildi.

Yol kontrol ve arama faaliyetlerinde ise 39 bin 59 araç ve 28 bin 974 şahıs sorgulandı. 276 şahıs yakalandı ve 374 araç trafikten men edildi, 1593 araca ceza yazıldı. Kayıp 13 yetişkin bulundu. Olaylarda 29 silah ve 238 mühimmat ele geçirildi. - SAMSUN

Samsun'da jandarmadan başarılı çalışmalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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