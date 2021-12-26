Samsun'da jandarma uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da jandarma uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi

Samsun'da jandarma uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'da jandarma ekiplerinin çalışmalarında uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerinin çalışmalarında uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çarşamba, Canik, Yakakent ve Atakum ilçelerinde yol kontrol ve arama faaliyetleri ile devriye görevleri gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışmasında 91 gram metamfetamin, 522,5 gram kubar esrar maddesi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 23 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet sustalı bıçak, 38 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (2)

Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (2)

 Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

Silivri'de mesire yerinde yanmış kadın cesedi bulundu

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title