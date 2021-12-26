Samsun'da jandarma uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerinin çalışmalarında uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çarşamba, Canik, Yakakent ve Atakum ilçelerinde yol kontrol ve arama faaliyetleri ile devriye görevleri gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışmasında 91 gram metamfetamin, 522,5 gram kubar esrar maddesi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 23 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet sustalı bıçak, 38 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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