Samsun'da jandarma trafik güvenliği çalıştayı düzenledi
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Samsun'da jandarma trafik güvenliği çalıştayı düzenledi

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da jandarma trafik güvenliği çalıştayı düzenledi

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Trafik Güvenliği Çalıştayı düzenlendi.

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Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Trafik Güvenliği Çalıştayı düzenlendi.

Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay başkanlığında düzenlenen çalıştaya, trafik güvenliğine müdahil kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri, ticari amaçla faaliyet gösteren birliklerin yönetici ve temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yer alan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen çalıştayın başkanı Silay, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının incelenmesi ile azaltılmasına yönelik alınacak tedbirleri aktardı.

İl genelinde jandarma trafik birimleri tarafından yürütülen trafik görevleri ile icra edilen faaliyetlerin tanıtılmasının görüşüldüğü çalıştayda, paydaş ve katılımcıların teklif ve önerileri de görüşüldü.

Trafik Şube Müdürlüğünce "trafikte bir can kaybı fazladır" düsturuyla düzenlenen çalıştayda, sıkı tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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