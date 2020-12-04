Samsun'da jandarma, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı
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Samsun'da jandarma, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı

04.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:59
Samsun'da jandarma, sokak hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı

Samsun'da jandarma ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli alanlara yem bıraktı.

Samsun'da jandarma ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirli alanlara yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde aç kalan hayvanlar için harekete geçti.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda jandarma bünyesinde kurulan Hayvan Durum İzleme birimince, Çarşamba ilçesinde sokak hayvanlarının durumu gözlemlendi.

Ekipler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yem bıraktı.

Timin, sokakta aç kalan hayvanlara yiyecek bırakmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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