Samsun'da jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi
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Samsun'da jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi

23.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:30
Samsun'da jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi

Samsun'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs "Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi.

Samsun'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs "Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, il genelindeki okullarda 7-11 yaş arası öğrencilerle çevrim içi platformda buluştu.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında başlatılan "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" sloganıyla ekipler, öğrencilere trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servisleri hakkında bilgi verdi.

Eğtimde ekipler, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Jandarmanın sunduğu eğitimlerin aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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