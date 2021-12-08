Samsun'da jandarma kayıp 130 küçükbaş hayvanı drone yardımıyla buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da jandarma kayıp 130 küçükbaş hayvanı drone yardımıyla buldu

Samsun'da jandarma kayıp 130 küçükbaş hayvanı drone yardımıyla buldu
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Asarcık ilçesinde kaybolan 130 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince drone yardımıyla bulundu.

ASARCIK, SAMSUN (AA) - Samsun'un Asarcık ilçesinde kaybolan 130 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince drone yardımıyla bulundu.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan M.L, sabah 130 küçükbaş hayvanının ahırda olmadığını fark ederek, jandarmadan yardım istedi.

Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı, Ladik Komando Bölük Komutanlığı ile JASAT ekipleri, drone ve iz takip köpeğinin yardımıyla 4 saatlik çalışma yürüttü.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, hayvanları Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde ormanlık bölgede bir alana toplanmış buldu.

Mağdur M.L. ve ailesi krediyle aldıklarını belirttikleri hayvanların bulunması dolayısıyla jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Samsun'da jandarma kayıp 130 küçükbaş hayvanı drone yardımıyla buldu

Samsun'da jandarma kayıp 130 küçükbaş hayvanı drone yardımıyla buldu

'Nehir kenarında at kesiliyor' ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Yakalanmasalar halka yedireceklerdi

"Nehir kenarında at kesiliyor" ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Yakalanmasalar halka yedireceklerdi

 Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title