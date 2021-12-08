Samsun'da jandarma kayıp 130 küçükbaş hayvanı drone yardımıyla buldu

ASARCIK, SAMSUN (AA) - Samsun'un Asarcık ilçesinde kaybolan 130 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince drone yardımıyla bulundu.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan M.L, sabah 130 küçükbaş hayvanının ahırda olmadığını fark ederek, jandarmadan yardım istedi.

Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı, Ladik Komando Bölük Komutanlığı ile JASAT ekipleri, drone ve iz takip köpeğinin yardımıyla 4 saatlik çalışma yürüttü.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, hayvanları Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde ormanlık bölgede bir alana toplanmış buldu.

Mağdur M.L. ve ailesi krediyle aldıklarını belirttikleri hayvanların bulunması dolayısıyla jandarma ekiplerine teşekkür etti.