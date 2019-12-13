Samsun'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı

13.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:40

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, internet ve oyun salonu, kahvehane, büfe, iddia bayisi, içki tüketilmesi muhtemel yerler, metruk binalar, okul ile bina çevresinde bulunan şüpheli kişiler ve araçlar, köy, mahalle, sokak ve park gibi yerleri denetledi.

Uygulamada 3 bin 290 kişi sorgulandı, aranan 20 şüpheli de yakalandı.

Okul servisi 608 aracın denetlendiği uygulamada 49 araca toplam 18 bin 925 lira para cezası kesildi.

Kabahatler Kanunu'na göre 16 kişiye ise 2 bin 838 idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA