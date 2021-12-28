Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda biri FETÖ üyesi 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 20 kişi ile FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden ikisine "bandrol ve benzeri işaret bulunmayan alkollü içki bulundurmak, nakletmek ve satmak", bir şüpheliye ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Operasyonlarda, 16 litre kaçak içki, 14 litre sahte içki, 3 litre etil alkol, 3 anason aroması kiti, 9 gram kubar esrar ile tabanca ele geçirildi.