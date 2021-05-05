Samsun'da jandarma ekipleri Trafik Haftası dolayısıyla broşür dağıttı

Samsun'da Trafik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yolcu ve esnafa broşür dağıttı.

Samsun'da Trafik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yolcu ve esnafa broşür dağıttı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, sorumluluk alanında bu yılki kutlamalarda kullanılan "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda", "Trafikte her yıl daha iyiye" ve "Emniyet kemerimi unutmam" sloganlarıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, yol güzergahları, köy ve mahallelerde, trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması kara yollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yolcu ve esnafa broşürler dağıttı.

Bilgilendirme eğitimleri yapan ekipler, vatandaşların görebileceği yerlere bilgilendirme afişleri de astı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek