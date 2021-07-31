Samsun'da jandarma ekipleri ormanda denetim yaptı
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Samsun'da jandarma ekipleri ormanda denetim yaptı

Samsun'da jandarma ekipleri ormanda denetim yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da ormanlara giriş yasağının başlamasıyla beraber Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlere başladı.

Samsun'da ormanlara giriş yasağının başlamasıyla beraber Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlere başladı.

Samsun Valiliği, 1 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmanın yasaklandığını açıkladı. Samsun'un Terme ilçesinde orman bölgelerinde piknik, kamp gibi faaliyetlerde bulunan vatandaşlara karşı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise devriye atarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ormanlık bölgelerde yasaklanan faaliyetleri gerçekleştiren vatandaşlar, jandarma ekipleri tarafından aralıksız denetlenecek. Yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarında 31 Ekim tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19.00'dan sonra müsaade edilmeyeceği, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyeceği vatandaşlara aktarılırken, yasaklara uymayan şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapılacak. - SAMSUN

Samsun'da jandarma ekipleri ormanda denetim yaptı
Samsun'da jandarma ekipleri ormanda denetim yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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