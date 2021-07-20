Samsun'da jandarma ekipleri drone destekli uygulama yaptı
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Samsun'da jandarma ekipleri drone destekli uygulama yaptı

Samsun'da jandarma ekipleri drone destekli uygulama yaptı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde drone destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Alaçam-Durağan kara yolunda drone destekli denetim gerçekleştirildi.

Sürücülerin ve ailelerinin bayramlarını kutlayan jandarma ekipleri, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Bayram tatili boyunca Alaçam ve Yakakent ilçelerinde radarlı hız denetimi, kural ihlali, emniyet kemeri kontrollerine aralıksız devam edileceği bildirildi.

Denetimlerde kırmızı ışık, kemer kullanımı, sürücülerin telefonla konuşması gibi ihlal yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Samsun'da jandarma ekipleri drone destekli uygulama yaptı
Samsun'da jandarma ekipleri drone destekli uygulama yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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