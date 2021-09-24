Samsun'da jandarma 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi - Haberler
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Samsun'da jandarma 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da jandarma 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi

Samsun'da jandarma ekipleri şüpheli şahısların evlerine yaptığı operasyon sonucunda 2 kilonun üzerinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekipleri şüpheli şahısların evlerine yaptığı operasyon sonucunda 2 kilonun üzerinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Dedektör köpeğinin de bulunduğu operasyon kapsamında Terme'de şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan incelemeler sonucunda 2 kilo üzerinde ekili kenevir, kubar esrar ve kullanıma hazır uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN

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