Samsun'da izolasyonda olanlara sıkı takip
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Samsun'da izolasyonda olanlara sıkı takip

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Samsun'da izolasyonda olanlara sıkı takip

Samsun Valisi Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, evde izolasyonda olması gereken vatandaşların ikametlerinde olup olmadığına yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.

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Samsun Valisi Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, evde izolasyonda olması gereken vatandaşların ikametlerinde olup olmadığına yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Samsun genelindeki vakaların son durumu, aşılama çalışmaları ve izolasyonda olması gereken vatandaşlara yönelik denetimlerin görüşüldüğü Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Kovid-19 pozitif olmakla birlikte tedavisi evde devam edenler ile temaslı olup evde izolasyonda olması gereken vatandaşların ikametlerinde olup olmadığına yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını belirten Vali Dağlı, vaka sayılarının arttığı bu süreçte, bulaş oranının çok yüksek olması nedeniyle taziye ziyaretlerinin yapılmamasının, cenaze namazı ve defin işlemlerinin mümkün olan en az sayıda kişi ile en kısa sürede yapılmasının önemine dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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