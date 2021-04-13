Samsun'da izolasyon kurallarını ihlal eden 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 5 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 5 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte güven timlerince yapılan kararlı ve şok denetimler kapsamında 36 bin 400 kişinin HES kodunun sorgulandığı, izolasyon kuralını ihlal ettiği belirlenen 5 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılarak ceza uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 1440 kişinin ikametlerinde denetlendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş