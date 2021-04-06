Samsun'da izolasyon kurallarını ihlal eden 18 kişi hakkında işlem yapıldı
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Samsun'da izolasyon kurallarını ihlal eden 18 kişi hakkında işlem yapıldı

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Samsun'da izolasyon kurallarını ihlal eden 18 kişi hakkında işlem yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 18 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 18 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte güven timleri tarafından yapılan kararlı ve şok denetimler kapsamında 76 bin 670 kişinin HES kodu sorgulandığı, izolasyon kuralını ihlal ettiği belirlenen 12 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılarak 27 bin lira ceza uygulandığı belirtildi.

Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 777 kişinin ikametlerinde denetlendiği 4 kişiye karantina tedbirlerine uymamaktan adli ve idari işlem yapıldığı vurgulandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 9 bin 535 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldığı, Kovid-19 izolasyon kuralını ihlal eden 2 kişi hakkında idari işlem uygulandığı ve denetimler kapsamında 797 şahsın ikametlerinde kontrol edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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