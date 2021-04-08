Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da aranan 33 kişi yakalandı.

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da aranan 33 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı sabit yol ve şok uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda HES kodu sorgusu yapıldı, 33 bin 133 kişinin güvenlik kaydı incelenerek aranan 33 şahıs yakalandı.

Denetimlerde 33 kişiye idari işlem yapılarak 53 bin 651 lira para cezası uygulandı.

Kent genelindeki denetimlerde ise bin 966 araç kontrol edildi, 20 araca cezai işlem yapılarak 19 bin 720 lira cezası kesildi.

Şok uygulamalarda, 613 iş yeri kontrol edildi, 9 iş yerine HES sorgusu yapmamak suçundan işlem uygulandı.

Uygulamalarda, bir tabanca, 30 tabanca mermisi, 8 kesici delici alet, 216 sentetik hap, 46,57 gram sentetik uyuşturucu, 22 uyarıcı hap, 978,94 gram esrar ele geçirildi.

Trafikte ise 2 bin 878 araç ve sürücü kontrol edildi, 861 araç ve sürücüye 327 bin 526 lira cezai işlem uygulandı, 66 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek