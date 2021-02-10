Samsun'da izinsiz gösteriye 6 gözaltı
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Samsun'da izinsiz gösteriye 6 gözaltı

10.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:20
Samsun'da izinsiz gösteriye 6 gözaltı

SAMSUN'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek için bir araya gelen 6 kişi, polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayınca gözaltına alındı.

SAMSUN'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek için bir araya gelen 6 kişi, polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayınca gözaltına alındı.

Samsun Valiliği'nce, kent genelinde 15 gün süreyle gösteri ve basın açıklaması yapmak yasaklandı. Yasağa rağmen bir grup, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bir araya gelen grubun açıklamasına izin verilmedi. Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan 6 kişi gözaltına alındı.


Samsun'da izinsiz gösteriye 6 gözaltı
Samsun'da izinsiz gösteriye 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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