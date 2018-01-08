Samsun'da "İzdes" Projesi Toplantısı

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erkan Kılıç, "Herkesin görüş ve düşüncelerini açık ve şeffaf bir şekilde bizimle paylaşmalarını istiyoruz ki biz idare olarak kendimize bir çekidüzen verelim. Hangi noktada bir problemimiz var, bunu görmek istiyoruz." dedi.

Kılıç, bakanlığın uygulamaya koyduğu İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında geldiği Samsun'da, Valilik ziyaretinin ardından Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

Cumhuriyet ve Türk tarihinde önemli bir yeri olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı Samsun'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kılıç, İZDES projesinin vatandaş memnuniyeti odaklı geliştirildiğine işaret etti.

İçişleri Bakanlığının kanunda tanımlı görevlerinin sahada ne şekilde yürütüldüğü, hizmetlerin yürütülmesindeki eksikliklerin ve aksaklıkların yerinde görülerek varsa sorunların çözüme kavuşmasının hedeflendiğini anlatan Kılıç, vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesini artırarak daha iyi bir noktaya taşımayı istediklerini bildirdi.

Kılıç, "İçişleri birimlerinden hizmet alan vatandaşlarımızla bire bir görüşerek, sivil toplum örgütlerinin görüş ve düşüncelerini alarak bunları merkez teşkilatına aktararak değerlendirmesini yaparak sorunlarımız varsa bunları çözmek ve hizmetin kalitesini daha iyi noktalara getirmek için neler yapabiliriz onun için bir değerlendirme yapacağız. Samsun'a bir çalışma ziyaretine geldik. Sivil toplum örgütlerinin düşünceleri bizim için çok önemli. Herkesin görüş ve düşüncelerini açık ve şeffaf bir şekilde bizimle paylaşmalarını istiyoruz ki biz idare olarak kendimize bir çekidüzen verelim. Hangi noktada bip problemimiz var, bunu görmek istiyoruz. Tarihe bakıldığı zaman yönetimde hep devlet için vatandaş ön planda olmuş ama günümüzde vatandaş için devlet. Özel sektörde uygulanan vatandaş memnuniyeti, müşteri memnuniyeti son dönemde artık kamu kurumlarına da sirayet etti. Artık vatandaşın devlet kurumlarından almış olduğu hizmetin kalitesi ve memnuniyeti sorgulanır olmaya başladı. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu yeni yönetim anlayışından geri durmamız söz konusu olamaz." diye konuştu.

sorToplumdan kopuk bir yönetim anlayışını sürdürmenin mümkün olamayacağına işaret eden Kılıç, "Günümüzde tamamen katılımcı yönetim anlayışı söz konusu. Açık, şeffaf ve hizmet alan odaklarla birebir sıkı ilişkiler içinde hizmetin daha iyi ve etkin verilmesini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alpaslan Yılmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Daire Başkanı Kemal Şahin, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kadir Taner Eser, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.