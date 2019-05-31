Samsun'da iyi tarım uygulamaları

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, yürüttükleri iyi tarım uygulamaları ve desteklemeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kırmacı, AA muhabirine, iyi tarım uygulamalarının insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermeyen, çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden yapılan üretim şekli olduğunu söyledi.

Samsun'da 19 Mayıs, Alaçam, Bafra, Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde armut, ayçiçeği, beyaz lahana, biber, brokoli, buğday, ceviz, çeltik, domates, elma, fındık, karpuz, karnabahar, kavun, kırmızı lahana, kivi, mısır, patlıcan, pırasa, soya fasulyesi, şeftali, Trabzon hurmasında, su ürünlerinden ise alabalık ve levrekte iyi tarım yapıldığını anlatan Kırmacı, uygulamanın özellikle Çarşamba ve Bafra ovalarında yoğunlaştığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca iyi tarım yapan üreticilerin desteklendiğine dikkati çeken Kırmacı, "2018 yılı ürünleri için meyve ve sebzede iyi tarım yapan üreticilerimize dekar başına 40-50 lira, süs ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde 50-100 lira, örtü altı üretimde 150 lira, çeltikte 10 lira, su ürünlerinde ise 250 bin kilograma kadar iyi tarım yapan üreticilerimize kilogram başına 0,25 lira destekleme yapılıyor." dedi.

Samsun'da 2018 yılı için 22 bitkisel üründe bin 386 üreticiye 106 bin dekar alanda 2 milyon 635 bin 22 lira destekleme yapılacağını bildiren Kırmacı, desteklemelerin üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA