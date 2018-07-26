Samsun'da İthal Hayvan Kokusuna Önlem Alındı

Samsun Valiliği, Samsunsport Limanı'na gelen büyükbaş hayvan gemilerinden kaynaklı yoğun koku şikayetlerinin ardından limanı bu tür gemilere kapattı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, İlkadım ilçesindeki Samsunsport Limanı'na gelen büyükbaş hayvan gemilerinden kaynaklı yoğun koku şikayetleri alındığı bildirildi.

Valilik, şikayetler neticesinde toplanan İl Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararları şöyle duyurdu:

"Hayvan yüklü gemiler tahliye edilirken limanda uzun süre kalıp kokunun yayılmasına ve kokudan etkilenme süresinin artmasına sebebiyet verilmemesi için, ithal edilen hayvanların belge ve sağlık kontrolleri gemi limanı yanaşmadan açık denizden yapılacaktır. Ayrıca koku probleminden etkilenen nüfus sayısının asgariye indirgenebilmesi için hayvan yüklü gemilerin Samsun'un nüfusu en yoğun ilçesi olan İlkadım ilçesinde bulunan hudut kapısı yerine, Tekkeköy ilçesinde bulunan Toros ve Yeşilyurt limanlarındaki hudut kapılarından girmesi şeklinde tedbir alınması uygun görülmüştür."