Samsun'da "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" Düzenlenecek

Samsun'da, 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı düzenlenecek.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, her yıl Türkiye genelindeki değişik illerde düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın 28 Haziran - 4 Temmuz 2018 tarihleri arasında Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, 7 gün süreyle açık kalacak fuara, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Adalet Bakanlığı ve diğer bakanlıkların üst düzey yetkililerinin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve diğer kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin davetli olduğu aktarıldı.

Fuarın açılış programı 28 Haziran 2018 tarihinde saat 11.00'de yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fuarda 59 farklı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen, gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün sergilenecek ve satışı yapılacaktır. Arıca ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülen eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgi verilecek, elektronik izleme uygulamaları ile ilgili çalışmalar anlatılacaktır. Dünyaya örnek olan bu organizasyonlardaki temel amaç, ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlarla sürdürülen işbirliğini güçlendirmektir."