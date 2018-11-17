Samsun'da İstinat Duvarı Çöktü

SAMSUN'un Canik ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarının 15 metrelik kısmının çökmesi sonucu, çevrede güvenlik önlemi alınarak yol trafiğe kapatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Canik İlçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Toptepe İlkokulu'nun alt tarafında bulunan çocuk parkının yanındaki Bayırlı sokağa cephe istinat duvarının yaklaşık 15 metrelik bölümünde çökme meydana geldi. 5 metre yükseklikteki duvarın yığılan taşları sokağı kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Bölge güvenlik şeridi ile çevrilerek, yol trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Samsun