Samsun'da İstinat Duvarı Çöktü
Samsun'un Canik ilçesinde, bir mahalledeki istinat duvarı çöktü.
Samsun'un Canik ilçesinde, bir mahalledeki istinat duvarı çöktü.
Toptepe Mahallesi'ndeki Toptepe İlkokulu'nun karşısındaki yamaçta bulunan istinat duvarında çökme oluşması üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 metre yüksekliğinde 15 metre genişliğindeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Belediye ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, taşların kaldırılması için çalışma başlatıldı.