Samsun'da "İstihdam Fuarı" Yapılacak

Samsun'da "SAMİF 2018 İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı" yapılacak.

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Samsun Valiliği himayesinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliği işbirliğinde düzenlenecek olan Samsun İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (SAMİF 2018) 23-24 Kasım 2018 tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilecek.

Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak, İŞKUR Genel Müdürü Sayın Cafer Uzunkaya ve İŞKUR Daire Başkanlarının katılımıyla düzenlenecek olan resmi açılış töreni 23 Kasım Cuma saat 09.30'da yapılacak. Fuar iki gün boyunca 09.30-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. - SAMSUN