Samsun'da İstanbul'dan uyuşturucu getiren 5 zanlı yakalandı
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında takip edilen aracı Kavak ilçesi Samsun-Ankara kara yolunda durduran ekipler, yaptıkları aramada 4 parça halinde 16,12 gram metamfetamin, uyuşturucu hap, tabanca ile 5 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ö. ile A.M, O.M, O.C.G. ve M.A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.