Samsun'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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Samsun'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Samsun'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere yönelik saldırıları Samsun'da protesto edildi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere yönelik saldırıları Samsun'da protesto edildi.

Büyük Cami önünde bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

Saldırılarda şehit düşen Filistinliler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

AGD Samsun Şube Başkan Yardımcısı Şevket Karaduman, grup adına yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerin yanında olma çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından protesto sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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