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Samsun'da fahiş fiyat denetimi

Samsun'da fahiş fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği koordinasyonunda fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı Ticaret İl Müdürlüğü ve belediye ekipleri tarafından yapılan denetimler hafta sonu da devam etti.

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SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği koordinasyonunda fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı Ticaret İl Müdürlüğü ve belediye ekipleri tarafından yapılan denetimler hafta sonu da devam etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, dövizdeki artışla birlikte hızla artan fiyatların, kurda meydana gelen düşüş sonrası da hızla inmesi gerektiğini ve fiyatların olması gereken noktaya gelene kadar denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Vali Dağlı, bazı marketlerin daha önceki çağrılarına cevap verdiğini ve indirimlerini yaptığını ifade ederek tüm sektörlere indirim çağrısında da bulundu. - SAMSUN

Samsun'da fahiş fiyat denetimi

Samsun'da fahiş fiyat denetimi

Samsun'da fahiş fiyat denetimi

Samsun'da fahiş fiyat denetimi

Samsun'da fahiş fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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