Samsun'da İşçi Servisi Kaza Yaptı: 1 Ölü, 14 Yaralı

Samsun'da tekstil fabrikasından çıkan işçileri evine götüren servis minibüsünün cip ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

MİNİBÜS İLE CİP ÇARPIŞTI

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri evlerine götüren Mustafa Köse idaresindeki minibüse, Nurgül Bayraktar idaresindeki cip çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Seher Demir, Hamiye Acar, Nurbanu Göksu, Emine Çubukçu, Sibel Terzi, Kübra Köse, Esra Köse, Damlanur Öztürk, Havva Işık, Şeyma Öztürk ile Büşra Köse yaralandılar.



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan Büşra Köse, Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.