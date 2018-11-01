Samsun'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye araçla gelen iki kişi, av tüfeğiyle ateş etti.

Olayda iş yerinde bulunan U.P. eline isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan U.P, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, kıraathanedeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Gözaltına alınan Serkan G. ile Ömür S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serkan G. "Kasten yaralama ve mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ömür S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.