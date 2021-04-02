Samsun'da iş yerine silahla ateş eden kişi yakalandı
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Samsun'da iş yerine silahla ateş eden kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'da iş yerine silahla ateş eden kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iş yerine silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iş yerine silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde gece saatlerinde H.K, bir iş yerinin sahibi ile tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra geri dönen H.K, silahla iş yerine iki el ateş ederek kaçtı. Durumun emniyet güçlerine haber verilmesi üzerine H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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