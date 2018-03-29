Samsun'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinden iç çamaşırı çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Pazar Mahallesi'nde bir iç giyim mağazasına camı kırılarak girildiği ve iş yerinden iç çamaşırı çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından eşkal tespiti yaparak Ramazan Kodalak'ı (32) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.