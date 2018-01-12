Samsun'da İş Yerinden Hırsızlık

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinden farklı zamanlarda yaklaşık 86 bin lira değerinde boya ve inşaat malzemesi çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Örnek Sanayi Sitesi'nde hırdavat dükkanı işleten Murat Ç, iş yerinden boya ve inşaat malzemelerinin çalındığını fark ederek polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlığı daha önce iş yerinde çalışan Murat K. (36) ile arkadaşları Fatih D. (33) ve Koray K'nin (31) yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin farklı zamanlarda iş yerine gelerek çaldıkları yaklaşık 86 bin lira değerinde boya ve inşaat malzemesini, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'ndeki bir depoya götürdüklerini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Bulunan boya ve inşaat malzemeleri ise tekrar sahibine teslim edildi.